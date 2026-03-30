Qijing Machinery stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Qijing Machinery präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Qijing Machinery im vergangenen Quartal 528,9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qijing Machinery 538,0 Millionen CNY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,250 CNY. Im letzten Jahr hatte Qijing Machinery einen Gewinn von 0,350 CNY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,15 Prozent auf 2,06 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at