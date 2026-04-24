Qilu Bank legte Quartalsergebnis vor

Qilu Bank präsentierte in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,23 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,28 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,23 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at