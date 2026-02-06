Qilu Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qilu Bank lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,75 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 55,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,23 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,970 CNY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 56,50 Prozent auf 10,52 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,975 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 13,11 Milliarden CNY taxiert.

