Qilu Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qilu Bank hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,27 CNY. Im letzten Jahr hatte Qilu Bank einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Qilu Bank im vergangenen Quartal 6,55 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qilu Bank 6,40 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at