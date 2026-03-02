Qing Cloud Technologies A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Qing Cloud Technologies A hat am 28.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Qing Cloud Technologies A ein Ergebnis je Aktie von -0,690 CNY vermeldet.

Qing Cloud Technologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,0 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 58,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,270 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -2,000 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,24 Prozent zurück. Hier wurden 232,87 Millionen CNY gegenüber 271,55 Millionen CNY im Vorjahr generiert.

