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31.08.2026 06:31:29
Qingdao Citymedia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Qingdao Citymedia hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Qingdao Citymedia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 433,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 502,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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