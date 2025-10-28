QINGDAO COPTON TECHNOLOGY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

QINGDAO COPTON TECHNOLOGY äußerte sich am 25.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,80 Prozent auf 175,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236,6 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at