|
30.04.2026 06:31:29
Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A 370,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 617,2 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!