Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A 370,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 617,2 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at