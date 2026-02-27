27.02.2026 06:31:29

Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A ein EPS von 0,490 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 572,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 545,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,04 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,31 Milliarden CNY im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 1,86 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen