Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment A ein EPS von 0,490 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 572,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 545,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 CNY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,04 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,31 Milliarden CNY im Vorjahr.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 1,86 Milliarden CNY prognostiziert worden war.
