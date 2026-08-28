Qingdao Haier: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Qingdao Haier hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,91 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,44 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,074 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 9,43 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at