Qingdao Haier Biomedical A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qingdao Haier Biomedical A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qingdao Haier Biomedical A 0,180 CNY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qingdao Haier Biomedical A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 667,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 565,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at