Qingdao Haier Biomedical A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Qingdao Haier Biomedical A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Qingdao Haier Biomedical A im vergangenen Quartal 567,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qingdao Haier Biomedical A 501,8 Millionen CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,800 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,16 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,27 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,33 Milliarden CNY ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,01 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2,32 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at