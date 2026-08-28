Qingdao Haier gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Qingdao Haier hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 CNY, nach 0,700 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,43 Milliarden CNY – ein Plus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qingdao Haier 77,38 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at