Qingdao Haier informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Qingdao Haier hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,50 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qingdao Haier 0,580 CNY je Aktie eingenommen.

Qingdao Haier hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,69 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at