Qingdao Haier veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Qingdao Haier gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Qingdao Haier hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 EUR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 9,10 Milliarden EUR, gegenüber 10,33 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at