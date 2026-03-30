30.03.2026 06:31:29

Qingdao Huijintong Power Equipment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Qingdao Huijintong Power Equipment ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qingdao Huijintong Power Equipment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Qingdao Huijintong Power Equipment 1,28 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,38 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,300 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Qingdao Huijintong Power Equipment ein EPS von 0,460 CNY je Aktie vermeldet.

Qingdao Huijintong Power Equipment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,17 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

