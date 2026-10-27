|
27.10.2026 06:31:29
Qingdao NovelBeam Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Qingdao NovelBeam Technology A hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,31 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,520 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 161,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,0 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!