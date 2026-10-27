27.10.2026 06:31:29

Qingdao NovelBeam Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Qingdao NovelBeam Technology A hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,31 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,520 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 161,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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