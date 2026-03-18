Qingdao Port International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Qingdao Port International präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,57 Milliarden CNY – eine Minderung von 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,96 Milliarden CNY eingefahren.

Qingdao Port International hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,810 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,810 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,62 Prozent auf 18,81 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,837 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 19,16 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at