Qingdao Port International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Qingdao Port International hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Qingdao Port International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,30 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,63 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at