Qingdao Port International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Qingdao Port International hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,21 CNY gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden CNY, gegenüber 4,91 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at