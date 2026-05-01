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01.05.2026 06:31:29
Qingdao Port International legte Quartalsergebnis vor
Qingdao Port International hat am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Qingdao Port International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 CNY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Qingdao Port International mit einem Umsatz von insgesamt 5,15 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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