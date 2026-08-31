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31.08.2026 06:31:29
Qingdao Port International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Qingdao Port International präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,25 HKD gegenüber 0,240 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Qingdao Port International im vergangenen Quartal 6,10 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qingdao Port International 4,99 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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