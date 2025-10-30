Qingdao Port International präsentierte Quartalsergebnisse

Qingdao Port International hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,23 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Qingdao Port International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 HKD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,76 Prozent auf 5,25 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,34 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at