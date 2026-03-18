18.03.2026 06:31:28

Qingdao Port International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qingdao Port International hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Qingdao Port International im vergangenen Quartal 5,01 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qingdao Port International 5,37 Milliarden HKD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 0,880 HKD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qingdao Port International 0,870 HKD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 20,40 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,52 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,837 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 19,16 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

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