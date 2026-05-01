|
01.05.2026 06:31:29
Qingdao Port International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qingdao Port International hat am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,24 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qingdao Port International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,82 Milliarden HKD im Vergleich zu 5,14 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!