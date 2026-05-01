Qingdao Port International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qingdao Port International hat am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,24 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qingdao Port International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,82 Milliarden HKD im Vergleich zu 5,14 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at