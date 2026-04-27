Qingdao Richen Food A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Qingdao Richen Food A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Qingdao Richen Food A einen Umsatz von 101,4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at