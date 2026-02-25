Qingdao Richen Food A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Qingdao Richen Food A hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,73 Prozent auf 124,4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,870 CNY. Im letzten Jahr hatte Qingdao Richen Food A einen Gewinn von 0,650 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 468,30 Millionen CNY gegenüber 402,12 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,820 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 469,00 Millionen CNY geschätzt.

