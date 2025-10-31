Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,590 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 87,48 Prozent auf 309,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,47 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at