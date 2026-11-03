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03.11.2026 06:31:28
Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 459,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 312,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,75 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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