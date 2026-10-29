Qingdao Topscomm Communication A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Qingdao Topscomm Communication A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,82 Prozent auf 264,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 361,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at