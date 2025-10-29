Qingdao Topscomm Communication A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Qingdao Topscomm Communication A lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Qingdao Topscomm Communication A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 361,8 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 813,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at