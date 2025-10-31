Qingdao Victall Railway A präsentierte Quartalsergebnisse

Qingdao Victall Railway A hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 103,05 Prozent auf 402,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 198,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at