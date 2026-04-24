Qingdao Victall Railway A präsentierte Quartalsergebnisse

Qingdao Victall Railway A stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 531,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at