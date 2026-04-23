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23.04.2026 06:31:29
Qingdao Victall Railway A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Qingdao Victall Railway A stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 454,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 401,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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