Qingdao Vland Biotech A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qingdao Vland Biotech A hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Qingdao Vland Biotech A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 306,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at