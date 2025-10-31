Qingdao Vland Biotech A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Qingdao Vland Biotech A veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Qingdao Vland Biotech A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 359,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 333,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at