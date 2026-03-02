02.03.2026 06:31:29

Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,35 CNY gegenüber 0,820 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 431,7 Millionen CNY im Vergleich zu 512,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,43 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,01 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,89 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,97 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,06 Milliarden CNY, befunden.

