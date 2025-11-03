Qinghai Huading Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Qinghai Huading Industrial lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 83,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at