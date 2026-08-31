Qinghai Jinrui Mineral Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Qinghai Jinrui Mineral Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im letzten Jahr hatte Qinghai Jinrui Mineral Development einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qinghai Jinrui Mineral Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 97,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 94,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at