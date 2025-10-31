Qinghai Jinrui Mineral Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qinghai Jinrui Mineral Development lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,97 Prozent auf 80,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,7 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at