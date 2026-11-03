Qinghai Sunshiny Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Qinghai Sunshiny Mining lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,04 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qinghai Sunshiny Mining in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63,4 Millionen CNY im Vergleich zu 87,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at