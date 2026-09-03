Qinghai Sunshiny Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Qinghai Sunshiny Mining hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Qinghai Sunshiny Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CNY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 62,97 Prozent auf 15,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Qinghai Sunshiny Mining 41,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at