Qinhuangdao Port: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Qinhuangdao Port lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,04 HKD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Qinhuangdao Port mit 0,040 HKD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite standen 1,95 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,94 Milliarden HKD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 HKD. Im Vorjahr hatte Qinhuangdao Port 0,300 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,56 Milliarden HKD, während im Vorjahr 7,43 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at