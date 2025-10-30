Qinhuangdao Port: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Qinhuangdao Port hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,08 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Qinhuangdao Port noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 HKD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,92 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 1,75 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

