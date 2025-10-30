Qinhuangdao Port: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Qinhuangdao Port hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qinhuangdao Port im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,76 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at