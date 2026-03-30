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30.03.2026 06:31:29
Qinhuangdao Port verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Qinhuangdao Port hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,04 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Qinhuangdao Port mit 0,040 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde auf 1,77 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,80 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,290 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,75 Prozent auf 6,97 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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