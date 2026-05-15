QleanAir Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

QleanAir Registered hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,24 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QleanAir Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 113,6 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at