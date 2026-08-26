QleanAir Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

QleanAir Registered hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

QleanAir Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,1 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 118,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at