QleanAir Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

QleanAir Registered hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,87 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QleanAir Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -0,310 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat QleanAir Registered mit einem Umsatz von insgesamt 113,1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,15 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat QleanAir Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 454,74 Millionen SEK im Vergleich zu 450,34 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at