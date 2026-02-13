Qlife präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Qlife hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -237,860 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen SEK umgesetzt.

Qlife hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,310 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -673,940 SEK je Aktie gewesen.

Qlife hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,32 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 540,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,05 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at